Nessa segunda-feira (04), o vereador Jair do Povo na Câmara Municipal de Gurupi, fez homenagem aos representantes da Universidade de Gurupi (UnirG). Durante a Sessão Ordinária ele agradeceu a todos na pessoa do Dr. Thiago Miranda, Presidente da UnirG, a Reitora Sara Galvão, o Vice Reitor Dr. Jeann Bruno, e ao Dr. Thiago Henrique Nascimento, Presidente da Comissão do Processo de Revalidação de Diplomas de medicina emitidos por Instituição Estrangeira, pelo empenho e a presteza de realizar todo o processo em Gurupi.

Por Adriana Castelo Branco

A Moção de Aplausos de autoria do vereador Jair do Povo foi uma forma de agradecer e reconhecer todos os representantes da Universidade UnirG, juntamente com seus colaboradores, por atender um pedido de muitos profissionais que mesmo sendo brasileiros sem a validação do diploma, não poderiam exercer a profissão no Brasil.

A revalidação do diploma de medicina em Gurupi segundo o Presidente Thiago Miranda é uma iniciativa que trará resultados ainda maiores para a cidade, em vários aspectos, entre eles o financeiro, e principalmente para a saúde do Estado e do Brasil.

Para Sara Galvão, Reitora da UnirG, é um momento de expansão e ascensão para a Universidade, pois a instituição tem trabalhado para o crescimento e a implantação de cursos em outros municípios, “ o processo de revalidação repercutiu sem dúvida o nome da instituição para lugares jamais vistos”.

O Vereador Jair do Povo agradece imensamente a todos que de forma direta ou indiretamente contribuíram para que tudo se tornasse uma realidade hoje em Gurupi. “Há mais de cinco anos que tenho lutado e pedido para a realização da revalidação do diploma de medicina em nossa cidade e hoje ver isto acontecer é maravilhoso”, frisou.

Para o representante dos profissionais de medicina formados no exterior, Jean Arruda é um momento onde muda tudo. “Há anos não acontecia um processo de revalidação no Brasil e ver isso acontecer em Gurupi, é muito gratificante, muitos de nós teremos a chance de retornar ao Brasil e poder contribuir com a saúde de todos sem preconceitos”, relatou.