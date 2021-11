Na manhã de terça-feira (23), a Universidade de Gurupi (Unirg) iniciou o prazo para quem deseja revalidar o diploma do curso de medicina expedido por instituição estrangeira. O processo de revalidação foi um pedido feito pelo vereador Jair do Povo por meio do requerimento 697/2021 em junho e agora é realidade para todos os profissionais da medicina.

Por Adriana Castelo Branco

Revalidação é o processo pelo qual os diplomas de curso de graduação, emitidos por instituições estrangeiras de ensino superior, podem ser declarados equivalentes aos diplomas constantes no Brasil.

Segundo o vereador o pedido foi feito há mais de 5 anos ainda na gestão passada e agora na gestão Josi Nunes o pedido finalmente foi atendido e é uma realidade para todos que desejam trabalhar no Brasil no ramo da saúde.

Tayrone de Ângelo de Oliveira Jardim de 36 anos, médico formado na Instituição Universidade Maria Serrana no Paraguai, diz que é uma oportunidade de realizar um sonho, pois é uma chance de abrir portas de trabalho e atrair mais médicos no nosso país.

Jair do Povo agradeceu a todas as autoridades envolvidas no processo, em especial o Presidente Thiago Miranda, a Reitora Sara Falcão e Vice Reitor Jeann Bruno. “Foi uma grande luta para os da área da medicina, agora Gurupi poderá sediar os médicos brasileiros que tem o sonho de retornarem ao seu país e poder exercer sua profissão e melhorar a saúde da nossa região”, frisou Jair do Povo.

INSCRIÇÕES

As inscrições terão início às 08h do dia 23 de novembro de 2021 até as 23h50 do dia 16 de dezembro de 2021. O último dia para o pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição será 17 de dezembro de 2021, até o horário limite para o recebimento bancário.

Etapas do Processo de Revalidação de Diploma

O candidato deverá passar por três etapas do processo de revalidação.

1ª etapa da análise documental será das 14h do dia 10 de janeiro de 2022 até as 23h50 do dia 14 de janeiro de 2022.

2ª etapa realização de Prova Teórica e Prova Prática de Habilidades Clínicas. Prova Teórica 13 de fevereiro de 2022 a partir das 09h. Prova Prática: Em data que será divulgada oportunamente.

3ª Etapa – Realização de estudos Complementares para revalidação de diploma em data oportunamente. Mais informações deve acessar o portal da Unirg. http://www.unirg.edu.br/revalidacao