Share on Twitter

Share on Facebook

O vereador de Gurupi Jair do Povo comemorou nesta semana o retorno do tradicional Arraiá da cidade. O lançamento da festa será realizado nesta terça-feira, 07, a partir das 19 horas, no Centro de Convenções Mauro Cunha.

Da redação

O vereador Jair informou que ele foi o autor do requerimento solicitando a retomada do evento e teve o pedido atendido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Com a redução nos casos de Covid, solicitamos ao município o retorno desta festa que é uma atração turística da nossa cidade e que movimenta a economia. Tivemos nosso pedido atendido, pois o arraiá deste ano promete e a prefeita Josi Nunes está dando apoio total ao evento”, disse Jair do Povo.