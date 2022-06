Nessa segunda-feira, 27, foram entregues para o Tocantins em Palmas na Superintendência do Ministério da Saúde (MS), novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (SAMU), Gurupi receberá três ambulâncias, a aquisição das novas ambulâncias foi viabilizada por emenda parlamentar Federal do senador Eduardo Gomes, um pedido do Vereador Jair do Povo.

por Adriana Castelo Branco

O Vereador Jair do Povo comemorou o recebimento das novas ambulâncias para Gurupi, sua solicitação foi através do requerimento 283/2021, na época o SAMU de Gurupi estava comemorando 16 anos de funcionamento no município, e viu a necessidade urgente da troca da frota para melhoramento do atendimento a comunidade gurupiense devido a frota ser antiga.

“Quero agradecer ao senador Eduardo Gomes por trabalhar em atender nosso pedido, com estas novas ambulâncias não só a população de Gurupi será beneficia mas, Gurupi e região”, frisou Jair do Povo.