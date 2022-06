A presidência do IPASGU atendeu o pedido por meio do requerimento 732/2022 de autoria do Vereador Jair do Povo, em que solicitava a contratação de médico especialista na área de psiquiatria no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gurupi (IPASGU), a notícia foi divulgada nas redes sociais da prefeitura nessa quinta-feira (02).

Por Adriana Castelo Branco

O pedido foi apresentado e aprovado na Câmara Municipal de Gurupi ainda no início do mês de maio durante Sessão Ordinária. O vereador comemorou “fico feliz em ver que nosso trabalho está surtindo efeitos pela prefeitura e que mais especialistas possam vir atender nossa comunidade”.

Segundo o vereador a população de Gurupi carece muito de atendimento na área mental, com o período pós-pandemia a demanda tem crescido constantemente em busca de tratamento.

A psiquiatria é uma área que trata e diagnostica pacientes que tem doenças causadas por transtornos mentais, traumas psicológicos, transtornos comportamentais e que na maioria das vezes são diagnosticados somente por médicos especialistas da área.

“Todos os dias ouço alguma pessoa que compartilha comigo que está passando por alguma dificuldade e é nítida a necessidade das pessoas para este tratamento, agradeço ao Presidente Zander Luíz Guimarães por nos atender”, frisou o vereador.