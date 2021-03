O réptil foi capturado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (04) no bairro Waldir Lins.

Por Régis Caio

O jacaré foi localizado no interior de uma residência no bairro Waldir Lins. Os proprietários do imóvel acionaram o Corpo de Bombeiros para a captura do animal.

Segundo os militares, o réptil tinha 1 metro de cumprimento e estava aparentemente saudável. ele foi colocado em uma gaiola e solto em seu hábitat natural.