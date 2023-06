da redação

O deputado estadual Gutierres Torquato, através do Instituto Gratidão Tocantins, entregou, na quinta-feira, 29, cama box para casais que participaram do Casamento Comunitário de Gurupi, no último sábado do mês.

“Nós pensamos na qualidade de vida para essas pessoas. Primeiro oportunizamos o casamento para estes casais e agora estamos presenteando alguns casais, que não tinham uma cama confortável, com as camas da Ortoflex”, destacou o deputado Gutierres.

Antonieta da Silva, 56 anos, é secretária do lar e foi uma das noivas que ganhou uma cama box. “Eu nunca imaginei que fosse me casar em um casamento tão lindo aos 56 anos, esse era sonho de quando era moça. E ainda ganhei esse presente maravilhoso, que foi essa cama”, afirmou Antonieta.

Casamento Comunitário

No dia 24 de junho 100 casais subiram ao altar no primeiro Casamento Comunitário de Gurupi, idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato e realizado através do Instituto Gratidão Tocantins. O evento, que aconteceu no Recanto dos Ipês, teve “Dia de Noiva” com cabelo e maquiagem paras as noivas, buffet com comida e bebida para os familiares e amigos dos casais e um show com a banda nacional Babado Novo.