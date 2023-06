Por Redação

Emoção e alegria marcaram a noite do último sábado, 24, em Gurupi. A capital da amizade foi o local escolhido para o primeiro Casamento Comunitário idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato e realizado através do Instituto Gratidão Tocantins. 100 casais subiram ao altar e disseram sim, nesta noite!

“Hoje a nossa intenção foi proporcionar uma noite de realização de sonhos! Essas pessoas sempre almejaram o casamento ideal e, junto com a coordenadora do casamento, Alline Moreira, pensamos em uma cerimônia com o melhor Buffet, a melhor banda, o melhor local. Porque é isso que esses casais merecem, que nós façamos algo com a mesma qualidade que fizemos pra nós”, enfatizou o deputado estadual Gutierres, emocionado com o resultado.

A cerimônia foi realizada no Recanto dos Ipês, o principal espaço para eventos da cidade de Gurupi, com comida e a bebida para todos os presentes. E o grande momento da noite foi o show com a atração nacional Babado Novo, que foi a Gurupi exclusivamente para celebrar o matrimônio das 200 pessoas que subiram ao altar.

“Nós pensamos em cada detalhe para esse dia tão importante para esses 100 casais. Desde o dia da noiva até a caminhada ao sim no altar, trabalhamos minuciosamente para que tudo fosse perfeito e marcasse a vida deles. Porque nós estamos aqui trabalhando pra isso, pra realizar sonhos e transformar vidas”, destacou a coordenadora do casamento, Dra Alline amoreira.

Foram mais de mil pessoas presentes na cerimônia, incluindo prefeitos da região sul, secretários de estado e o Governador em exercício Laurez Moreira.

Dia de noiva

A organização do evento não preparou apenas a cerimônia do Casamento Comunitário. Na tarde da sexta-feira, 22, designers de sobrancelhas foram ao Instituto Gratidão Tocantins arrumar as noivas. E neste sábado, dia do evento, todas as noivas foram recebidas com um coffee break para o dia da noiva e partir das 7h da manhã, profissionais especializados em cabelo e maquiagem começaram a arrumar as 100 noivas para a cerimônia. O Instituto Gratidão Tocantins se transformou em um centro de beleza para acolher e realizar o sonho das noivas.