da redação

A seleção será feita em três etapas: análise curricular e documental, prova escrita, além de entrevista. Os aprovados irão atuar na Pró-reitoria de Graduação da Universidade de Gurupi.

As inscrições serão feitas pelo e-mail [email protected], conforme as orientações expressas no edital. O resultado final está previsto para 14 de março.

O edital completo está disponível no endereço unirg.edu.br/concursos (link “processo seletivo pedagogo”)