A 7ª Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi – Sicteg, terá uma vasta programação e uma das atrações são os campeonatos de jogos eletrônicos. Este ano, dentro das competições estão os jogos Minecraft, League of Legends e Free Fire. As inscrições gratuitas iniciaram no dia 09 e vão até o próximo sábado, 16, para todas as modalidades.

da redação

Para os campeonatos de League of Legends e Free Fire, é necessário que os participantes tenham, no mínimo, 12 anos. O campeonato de Minecraft não tem limites de idade. Em todos os três, os pré-requisitos são o acesso a um computador e ter os jogos da competição instalados, além de um canal de comunicação com a organização da competição, no caso dos jogos online.

Em todo o período, o campeonato será realizado de maneira remota, em razão das medidas de enfrentamento à Covid-19. Todos os jogos serão transmitidos por meio do site gurupigamer.com.br. Além do site, as competições de Minecraft e League of Legends estarão disponíveis também no canal do YouTube Grupo Orbit e na plataforma de streaming Twitch por meio do link https://www.twitch.tv/grupoorbit.

Informações sobre inscrições, premiação e regras de participação nos campeonatos estão disponíveis nos editais das competições, pelo site http://www.gurupigamer.com.br/editais/. No site da Sicteg também é possível acompanhar os editais acessando https://sicteg.4.events/#/paginas/gurupi-gamer. Os participantes devem ficar atentos ao cronograma e às exigências de cada modalidade.

Essa programação, denominada Gurupi Gamer, é possibilitada pelo Programa InovaGurupi, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do município e pelo Sebrae, e tem como objetivo integrar a comunidade com a participação no evento por meio dos games.