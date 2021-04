A Secretaria municipal de Infraestrutura, iniciou nesta quarta-feira (14), os serviços de desassoreamento do córrego Mutuca, na região central da cidade. A ação atende a um pedido antigo da população, que sofre constantemente com alagamentos no local.

da redação

Para a execução do serviço, a equipe da Infraestrutura está utilizando uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira e caminhões basculantes para retirar a terra, resíduos, lodo e outros sedimentos que se acumulam no leito e margens. A ação possibilita a limpeza e o alargamento do córrego, visando melhorar o fluxo de passagem da água, evitando que, na época de chuva, o córrego suba e cause inundações.

O serviço será feito no trecho do córrego que liga as avenidas Alagoas e Mato Grosso, e deverá ser concluído nos próximos dias. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, Thiago Barros, o problema de alagamento no local vem de vários anos, causando transtornos à população. “O córrego Mutuca tem um problema crônico de transbordamento que ocorre todo ano, onde as avenidas que cruzam o córrego alagam em função do acúmulo de terra no canal do córrego e do lixo que cai e entope as manilhas”, explicou.

Para o secretário, com o desassoreamento, os transtornos causados pelo alagamento serão evitados. “Isso irá melhorar o fluxo de água nos tubos que fazem o cruzamento das ruas que atravessam o córrego e evitará o transbordamento que causa problemas para os moradores e comerciantes desta região, e pessoas que trafegam por este local, proporcionando mais segurança e melhor qualidade de vida”, disse Barros.