Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu duas ambulâncias sucateadas que estavam no pátio. A ocorrência foi na madrugada deste sábado (10).

Por Régis Caio

O incêndio se começou em duas ambulâncias sucateadas que estavam no pátio da Agência Gurupiense de Desenvolvimento – AGD. Havia ainda uma máquina pesada utilizada na compactação do solo em pavimentações que se encontrava ao lado desses veículos em chamas.

“Ao avaliarmos a cena, montamos uma linha com dois lances de mangueira e iniciamos o combate direto ao incêndio que foi controlado com sucesso, evitando uma propagação e maiores danos ao atingir mais bens que se encontravam no referido pátio”. Informou o Corpo de Bombeiros.