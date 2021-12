Share on Twitter

Share on Facebook

Na madrugada desta sexta-feira (31) foi registrada uma ocorrência de incêndio em residência na avenida Santa Catarina, centro de Gurupi. Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que atingiram alguns cômodos do imóvel.

por Régis Caio

“No local fomos informados pelo vizinho que já havia desligado o padrão da energia, montamos uma linha de incêndio e combatemos as chamas que consumia moveis de um dos quartos e sala após realizamos a abertura de todas as portas e janelas e finalizamos com o rescaldo e levantamento dos bens atingidos”, informou o Corpo de Bombeiros. Na ocorrência ninguém ficou ferido.