Faltam apenas dois dias para conclusão da Programação Jejum de Daniel, da Igreja Assembleia de Deus Rosa de Saron. O evento terá a participação da cantora gospel Isadora Pompeo.

Segundo pastor Adolfo Maciel, foram dias de operação de milagres e maravilhas. “Como foi impactante estes dias para todos aqueles que participaram, seja presencialmente ou pelas redes sociais. Quantos testemunhos, salvação de almas, curas. O mover de Deus foi extraordinário no que entendemos que todos concluirão este propósito no dia 26.06.22 com a sua Vitória nas mãos”, disse o pastor.

A igreja convida a toda população de Gurupi para participar do fechamento do 13⁰ Jejum de Daniel na Rosa de Saron e na ocasião terá a presença da cantora Isadora Pompeu com uma apresentação de louvores de exaltação a Deus.