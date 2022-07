Share on Twitter

da redação

A igreja Assembleia de Deus Rosa de Saron de Gurupi agradeceu a todos que participaram e contribuíram com o 13º Jejum de Daniel, que ocorreu recentemente. O evento mostrou a força dos evangélicos no atual momento e o poder soberano de Deus. Segundo o pastor Adolfo Maciel, só no último dia, em que ocorreu o show da cantora Isadora Pompeo, mais de 12 mil pessoas compareceram.

“Registramos aqui a nossa gratidão a todos que direto ou indiretamente nos ajudaram a realizar o 13º jejum de Daniel e a todos os munícipes que se fizeram presentes e tão numerosos, com cerca de 12 mil pessoas. Nosso agradecimento especial aos patrocinadores, obreiros e aqueles que estiveram à frente da organização, para que tudo pudesse acontecer com excelência. Graças ao empenho e dedicação de cada um de vocês, foi possível termos sucesso, e foi o que fez a diferença para a glória de Deus”, disse o pastor Adolfo Maciel.

Confira o vídeo