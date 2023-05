Segundo o pastor Rodrigo, líder do núcleo, a programação está acontecendo em sua residência, na Rua Edson Vieira dos Santos, no bairro Alto do Boa Vista. “Começamos com uma célula e Deus foi maravilhoso, pois aconteceu um crescimento impressionante e hoje já estamos com o núcleo. Por enquanto estamos na minha residência, mas logo estaremos no nosso templo próprio adorando a Deus, amando e cuidando de pessoas”, disse o pastor.

O núcleo conta com oração toda segunda-feira às 19:30, célula na quinta-feira às 20h e culto aos domingos a partir das 19h. “Convidamos todos de Gurupi para participarem e juntos adorarmos a Deus e sentirmos a sua presença. Somos uma família que amamos as pessoas”, relata o pastor.