Aconteceu na noite desta última terça-feira (21) a segunda edição do Congresso Mulheres Empreendedoras, organizado pela Igreja Batista Peniel de Gurupi em parceria com o Sebrae. O objetivo do evento foi despertar o empreendedorismo nas mulheres e falar da importância feminina neste cenário abrangente. O evento contou com a participação de 150 mulheres.

da redação

Conforme o pastor Rony Anderson, organizador do evento, é cada vez maior a participação efetiva das mulheres em todos os setores da cadeia econômica. “Isso também monstra a evolução e o empoderamento. São diversos empreendimentos nos quais elas executam uma gestão com muita dedicação e excelência e o congresso serve para incentivar e estimular as mulheres da nossa cidade”, destacou.

Parceria Sebrae

O Congresso Mulheres empreendedoras tem apoio do Sebrae e segundo a gerente regional de Gurupi, Paula Alencar, a ideia do evento é oferecer palestras e mecanismos que possam auxiliar o trabalho cotidiano das micro e pequenas empresárias e incentivar quem quer ingressar no mundo do empreendedorismo. “ Somos parceiros da igreja neste congresso e buscamos diversificar a programação, trazendo palestrantes e temas específicos que vão agregar conhecimento a cada uma das empreendedoras”, disse Paula.