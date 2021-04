A partir desta quinta-feira, 1º de abril, a população tocantinense conta com mais dezesseis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid, no Hospital Regional de Gurupi (HRG), dentre os quais, os quatro últimos instalados e operacionalizados na quarta-feira, 31.

Da redação

As novas unidades estão sob responsabilidade da Organização Social Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) contratada para oferecer o serviço.

Com a liberação dos novos leitos, o HRG passa a contar com 36 leitos de UTI Covid, conforme compromisso firmado pela Gestão Estadual, além de 18 leitos clínicos. “Dentro das possibilidades legais e logísticas, temos honrado nosso compromisso com a população tocantinense, com a abertura de leitos para tratamento contra a Covid-19, de Norte a Sul do Tocantins”, afirmou o governador Mauro Carlesse, acrescentando que “em breve Gurupi contará com novos leitos”.

Já o secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini falou sobre os novos leitos prometidos pelo governador. “Já estamos trabalhando na transformação dos 20 leitos clínicos do Hospital Geral de Gurupi (HGG), em leitos de UTI. Já abrimos chamamento para contratação de pessoal, como também o processo de compras de medicamentos e insumos necessários. Aguardamos, agora, a instalação da usina de oxigênio necessária para o funcionamento das unidades”, destacou o gestor, acrescentando que “a previsão é que os leitos de UTI do HGG entrem em funcionamento até o final de abril”.

Números

Com os novos quatro leitos entregues, no HRG, o a rede hospitalar do Tocantins passa a contar com 162 leitos de UTI e 262 leitos clínicos, exclusivos para pacientes acometidos pela Covid-19.