A campanha “Agosto Dourado” é voltada para o incentivo ao aleitamento materno, ato que é fundamental para o desenvolvimento dos bebês. O Hospital Regional de Gurupi (HRG), durante este mês, realizará através das equipes de Humanização e Banco de Leite Humano (BLH) da unidade hospitalar uma programação especial.

A diretora do HRG, Cristiane Uchôa, esclarece que mesmo com toda a dificuldade da pandemia, é necessário dar suporte e incentivar as mães lactantes. “A mulher durante o período de amamentação precisa de orientação adequada, além de boa rede de apoio, e todos nós precisamos ter empatia com a situação de cada mãe. Sabemos que a mãe que amamenta fica mais segura e confiante na criação e no vínculo com seu bebê”.

Ainda segundo a gestora da unidade hospitalar, a amamentação é responsabilidade de todos que convivem com as lactantes, “elas precisam ser apoiadas pelo companheiro, pela família, pelos profissionais da saúde que forem atendê-la, enfim, por toda sua rede de apoio. E sendo este um momento único na vida da mulher e do bebê, precisamos dar apoio, pois às vezes o processo de amamentação não é fácil” finaliza.

Desde que descobriu a gravidez, a profissional de educação física, Laís Tonello, sabia que queria amamentar, porém com algumas dificuldades, resolveu procurar o banco de leite do HRG. “Eu sou muito grata aos profissionais do banco, pois fui acolhida neste local. As meninas passam muita tranquilidade, corrigem a pegada errada do peito, e mostram que com um pouco de paciência, carinho e vontade, esse momento, que é apenas meu e da Júlia, pode se tornar maravilhoso”, a mamãe da Júlia, ainda afirma que a amamentação é um ato de amor.

Incentivo a amamentação

A coordenadora do BLH do HRG, Jaciara Martins, explica que a equipe do banco está à disposição para auxiliar as mães no processo de amamentação. “O banco está de portas abertas para atender todas as mulheres que estejam com dificuldade em amamentar ou que queiram realizar a doação de leite humano”. A técnica complementa que “sabemos que com uma amamentação fortalecida, a consequência será a doação de leite, pois a produção aumenta significativamente”, afirma.

O banco de leite fica localizado no Hospital Regional de Gurupi, e é referência para 18 municípios da região sul do Tocantins. Em 2021, o banco realizou o atendimento de 3.737 mulheres, e recebeu a doação de 101 litros de leite humano, aumento significativo, pois em 2020 foram 117 litros.

Programação

Desde o início do mês de agosto, a equipe do HRG tem realizado ações de incentivo a amamentação. Na terça-feira, foi feita uma roda de conversa com gestantes na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque das Acácias, além da pintura da fachada do BLH e decoração especial na unidade hospitalar.

Durante todos os dias do mês de agosto serão reproduzidos vídeos informativos sobre amamentação no corredor da obstetrícia, entrega do cartão informativo na alta obstétrica, painel de fotos e postagens nas mídias sociais do BLH. Outras programações estão agendadas:

10/08 – Terça-feira/manhã e tarde

-Participação no Agosto Dourado com palestra no município de Dueré, às 08h.

-Participação da coordenadora do Banco de Leite em live com a coordenadora Estadual da Rede de Banco de Leite.

-Roda de conversa às 15h na rádio nova FM 104,9 no quadro “QUE LEITE É ESSE?” com a doadora Laís.

17/08 – Terça-feira/manhã e tarde

-Roda de conversa na radio nova FM 104,9 no quadro “QUE LEITE É ESSE?” com a Liga de Pediatria (LAPED) às 15h.

18/08 – Terça-feira/manhã e tarde

-Entrega de laço dourado nos setores do HRG com certificação e selo.