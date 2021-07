Share on Twitter

Vídeos circulam nas redes sociais mostram um jovem, suspeito de furtar bairros em Gurupi, sendo agredido por membros de uma facção criminosa.

da redação

Segundo apurado pelo Portal Atitude o caso foi registrado no setor João Lisboa. O homem grava um vídeo pedindo desculpas por ter roubado no setor. “Eu roubei e não pode, estou alertando para vocês que não pode roubar na casa de quem não pode nos setores João Lisboa, Vila Independência, Jardim dos Buritis e Pedroso” relata no vídeo.

Logo na sequencia o homem acaba estendendo as duas mãos e recebe agressões nelas por diversas vezes. Ele chega a pedir ao agressor para que finalizasse, mas este segue batendo, como forma de repreensão.

Conforme um morador que não quis se identificar o fato aconteceu porque em bairros dominados por facções criminosas um dos requisitos dos criminosos é de que os moradores não podem roubar e nem furtar na comunidade em que a facção atua.