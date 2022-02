Um homem identificado Wagner Marques Nunes Borges, de 52 anos, morreu após ficar prensado entre um caminhão e uma estrutura metálica em uma oficina no setor Waldir Lins, em Gurupi. O acidente foi no começo da tarde desta quarta-feira (2).

da redação

A Polícia Militar também esteve no local para ouvir testemunhas. O local deverá passar por perícia. A família da vítima informou que ele estava mexendo no motor do caminhão quando o veículo deu um tranco. Não havia ninguém na direção no momento do acidente.