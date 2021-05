Share on Twitter

A Equipe de Força Tática do 4ºBPM durante patrulhamento no Setor Jardim Boulevard prendeu na noite desta quarta-feira (06) um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

por Régis Caio

Segundo a PM foi abordado um carro que transitava de modo incomum (como se procurasse por alguém), ao proceder a abordagem o indivíduo se apresentou muito assustado e dizendo que havia “perdido”.

Com o autor foi encontrado algumas porções de substância análoga à maconha, cerca de 300g, bem como no interior do veículo. Ainda durante a abordagem o autor informou que tinha em sua residência mais 1,3kg de substância análoga à maconha e uma arma de fogo calibre (tipo espingarda) e conduziu a equipe até o referido local, onde o próprio apontou aos policiais a localização dos objetos.

O autor e os objetos foram conduzidos e apresentados a autoridade policial de Gurupi, ficando à disposição da justiça.