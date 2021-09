A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Gurupi prendeu em flagrante na madrugada nesta sexta-feira (24), um homem de 47 anos por porte ilegal de arma de fogo e munições e por crime ambiental.

da redação

Na oportunidade, a equipe da PRF realizava ações de fiscalização no km 376 da BR-242, município de Gurupi, quando abordou, por volta de 01h00, um veículo GM/Corsa. Ao solicitar a documentação do condutor e do veículo, a equipe da PRF notou um nervosismo incomum do condutor ao mesmo tempo em que observou um embrulho sobre o banco do veículo, sendo que a parte que estava amostra possuía características de uma arma de fogo.

Questionado sobre o embrulho, o homem informou que estava retornando de uma caçada e que aquela seria uma das armas que ele havia levado consigo. Verificado o porta malas do veículo a equipe identificou dois sacos plásticos de grande porte contendo partes de carnes que o condutor informou ser de dois animais silvestres recentemente por ele abatidos, um veado fêmea filhote e um cateto macho adulto.

Ademais, foram encontradas no interior do veículo duas armas de fogo desmontadas, uma dentro do já mencionado embrulho de tecido e outra dentro de uma caixa de papelão. No veículo também havia 1 facão, 30 munições calibre 22 e 4 munições calibre 20.

Questionado sobre os documentos das armas e sobre a licença para o exercício da atividade de caça, o homem negou possuí-los. Diante dos fatos, foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições e Matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre. O homem foi preso e conduzido para Central de Flagrantes em Gurupi-TO.