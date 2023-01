da redação

No vídeo mostra duas mulheres ameaçando o homem a tirar as roupas após desentendimento por conta de um pagamento de um suposto programa. As mulheres, sendo que uma delas estava com uma faca, obrigam o homem a tirar as roupas e expulsa-o da casa completamente nu.

“Isso aqui é para você aprender a pagar”, relata uma das mulheres no vídeo. Segundo o repórter da Band de Gurupi, Jair Inocêncio, o caso não foi registrado na delegacia, porém o vídeo repercutiu entre os gurupienses neste início de semana.

Confira o vídeo da reportagem feita pelo repórter Jair Inocêncio