O Desafio Está no Sangue, organizada por um grupo de ciclistas que se uniram para abastecer o Núcleo de Hemoterapia de Gurupi (NHG).

da redação

A Hemorrede Tocantins, desde o início da pandemia, tem passado por dificuldades nos estoques, que sofreram redução de mais de 30% no abastecimento. Graças a ações voluntárias de servidores de empresas, entidades e população em geral, muitas vidas são salvas diariamente e, no próximo mês, mais uma campanha fará a diferença. De 3 a 22 de maio, ocorrerá em Gurupi, a iniciativa denominada

O núcleo atende 17 municípios da região sul do Estado e está na região de saúde Ilha do Bananal. “Temos passado por uma baixa nos estoques de sangue e hemocomponentes. Desde o início da pandemia pela Covid-19, percebemos uma diminuição no número de doadores que procuram a nossa unidade diariamente para realizar doações de sangue, bem como cadastro de medula óssea. É importante ressaltar que nossa demanda de pacientes não diminuiu, pelo contrário, com o aumento dos casos de Covid-19, vem só aumentando”, destacou a enfermeira da captação de doadores do NHG, Aannyelle Figueiredo Mota Souto.

A ciclista Sâmila Serpa fala sobre os objetivos da campanha que idealizou. “Temos como meta abastecer os estoques críticos. Já sou doadora de sangue e procurei o hemocentro para mobilizarmos as pessoas e ajudar nesse momento tão difícil. Como ciclista vi, nos grupos de pedais, a possibilidade de utilizar o espírito solidário que eles apresentam, para ajudar a salvar vidas, por meio da doação e do recrutamento de doadores, os quais esperamos que sejam frequentes a partir deste evento”, afirmou.

Critérios de doação

Para efetuar a doação, é preciso observar alguns critérios como: estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 kg; não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado; ter entre 16 e 69 anos (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável) e portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional).