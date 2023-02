da redação

“Parabéns ao Santa Cruz pela conquista, a Copa do Craque é um patrimônio de Gurupi e do Tocantins, sendo um dos maiores campeonatos de terrão do norte do país. O esporte é uma das minhas bandeiras e contém comigo na Assembleia”, disse.

Gutierres Torquato ainda fez um balanço positivo da sua Barraca GT que serviu alimentos para a população. “Muita gente veio na nossa barraca e foi bem atendido. No ano que vem faremos novamente”, finalizou.