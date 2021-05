Dentre as atividades que estão previstas para acontecerem estão um bazar on-line que vai durar um mês e uma feijoada delivery, prevista para a próxima semana.

por Régis Caio

Segundo os organizadores, está sendo realizado um leilão on-line de peças de roupas, acessórios, calçados e até plantas. Estão sendo comercializadas peças novas e seminovas, com lojas de da cidade realizando doações. Para mais informações do o bazar você pode seguir a página no instagram @bazardeamorgpi.

“Toda a renda vai ser mandada para Palmas. Em junho o Hospital já começa os atendimentos de prevenção, com exames e consultas, além de carretas que vão começar a rodar o interior”, disse Narana Caixeta, voluntária do Hospital do Amor.

Já no dia 30 de Maio será realizada uma feijoada do amor, que ocorrerá na OAB de Gurupi. A feijoada será no sistema Drive Thru e o valor será R$ 40 o Kit.