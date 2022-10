da redação

Na programação estão previstas brincadeiras e atividades esportivas, coordenadas pela Secretaria de Juventude e Esportes e pela Associação Gurupiense dos Amigos do Basquete – AGAB. Além disso, a praça também vai receber um playground, com vários brinquedos para divertir a criançada, terá pintura facial e ainda apresentações artísticas da Casa de Cultura da UnirG, da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT) e apresentações culturais escolares.

Para a Prefeita Josi Nunes, o Dia das Crianças em Gurupi vai além de uma data comemorativa, é o momento de valorização e cuidado daqueles que serão o futuro da nossa cidade. “Nossa gestão tem um lema de ser humanizada, de acolhimento, de alegria e felicidade. E é isso que queremos, que as pessoas sejam felizes em Gurupi. E por isso, vamos mais uma vez comemorar o Dia das Crianças, com toda a comunidade, vamos trazer também as crianças do povoado Trevo da Praia. Vai ser um dia com uma programação repleta de emoção, carinho, amor, diversão, com lanche, com brincadeiras pedagógicas. É uma homenagem para nossas crianças”, destacou a Prefeita.

Durante a manhã do dia 12, também serão oferecidos lanches e brindes. “Estamos todos unidos em prol dessa comemoração. Queremos proporcionar um momento de diversão para as nossas crianças, porque isso também faz parte do compromisso da nossa gestão, de cuidar das pessoas”, comentou o Secretário da Educação, Davi Abrantes.

Outro destaque deste ano é a apresentação da companhia Glow Produções, de Brasília, com performance de trupe circense composta por malabaristas, palhaço e perna de pau. E ainda terá apresentação teatral pocket “Era uma vez” com cinco personagens: Rapunzel, Bela, Jasmine, Elsa, Rainha Má e também entre as atrações, o Robô de Led.

Transporte

Serão disponibilizados transportes gratuitos para as crianças acompanhados dos pais ou responsáveis, em pontos estratégicos de cada bairro. As rotas serão divulgadas em breve.

Apoio

O evento conta ainda com apoio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT); Secretaria de Administração; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria de Comunicação; Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD); Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF); Secretaria de Assistência Social e Cidadania; Secretaria de Planejamento e Finanças; Procuradoria Geral do Município; Controladoria Geral do Município; além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.