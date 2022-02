A Ecovias do Araguaia, responsável pela administração do Sistema Rodoviário Anápolis/Aliança do Tocantins – composto pelas rodovias BRs-153, 414 e 080 –, programou para a próxima semana serviços de recuperação, manutenção e conservação da malha viária, além de intervenções relacionadas às obras de implantação das Bases de Serviços Operacionais (BSOs), em diversos pontos do trecho, entre os estados de Goiás e Tocantins.

da redação

Na BR-153/GO, do quilômetro 87 ao 03, entre Santa Tereza de Goiás e Porangatu; e do quilômetro 200 ao 250, entre Uruaçu e São Luiz do Norte, ocorrerão os serviços de recuperação de pavimento, em ambas as direções da via. Estes mesmos trabalhos também serão feitos na região de Anápolis, do quilômetro 423 ao 413, no sentido Porangatu/GO.

As atividades de recuperação de pavimento também acontecerão no trecho da BR-153/TO, do quilômetro 630 ao 670, entre Aliança do Tocantins e Gurupi, e do quilômetro 677 ao 717, entre Gurupi e Cariri do Tocantins, nos dois sentidos da rodovia. Na BR-414, haverá recuperação de pavimento do quilômetro 433 ao 404, entre Anápolis e Abadiânia, nos sentidos norte e sul.

Já as atividades de remendo na BR-153/GO/TO estão previstas para acontecer do quilômetro 760 ao 802, entre Alvorada e Talismã, e do quilômetro 0 ao 74, em Porangatu, em ambos os sentidos. Na BR-080, os trabalhos serão realizados do quilômetro 95 ao 180, entre Vila Propício e Uruaçu, também nas duas direções da via.

Ainda serão promovidas alterações no tráfego para os trabalhos de construção das Bases de Serviços Operacionais (BSOs) – estruturas de apoio e atendimento aos usuários. Na BR-153/GO/TO, sentido Aliança do Tocantins, ocorrerão interdições do quilômetro 258 ao 257, em São Luiz do Norte/GO; do quilômetro 343 ao 342, em Jaraguá/GO; do quilômetro 718 ao 717, em Figueirópolis/TO; e do quilômetro 637 ao 636, em Aliança do Tocantins. Já no sentido Anápolis, os pontos com interdição serão em Gurupi/TO (do km 677 ao 678) e Alvorada/TO (do km 766 ao 767).

Na BR-414/GO, haverá bloqueio para implantação de BSOs do quilômetro 412 ao 413, em Abadiânia, e do quilômetro 360 ao 361, em Cocalzinho de Goiás, na direção de Anápolis. Nesta mesma via, em ambos os sentidos, ocorrerá ainda interdição do quilômetro 402 ao 403, em Corumbá de Goiás, para a instalação de sensores de pavimento.

Todas as atividades acima exigirão operação ‘pare e siga’, intercalando entre pista sul e norte, com horário previsto para acontecer das 6h às 18h. Os serviços estão sujeitos à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

Ao longo das BRs-153 (TO/GO), 414 e 080, permanecem ainda os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, mas sem necessidade de bloqueios de faixas de rolamento.

As atividades atendem ao contrato de concessão da Ecovias do Araguaia, em parceria com a GLP, e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Os serviços são parte dos trabalhos iniciais da concessionária – que deverão proporcionar mais conforto e segurança aos usuários –, e têm prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.