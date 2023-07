da redação

A causa sobre os cuidados e a prevenção e combate a depressão é uma data lembrada no mês de setembro em todo o Brasil, porém o vereador Jair do Povo viu a necessidade de instituir o dia no município, no dia 01 de setembro para reforçar a importância da campanha.

Para o parlamentar o município de Gurupi necessita de um trabalho efetivo para a conscientização sobre a depressão segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, sendo que o Brasil é o país com maior índice em toda a América Latina.

O vereador Jair do Povo enfatiza que durante todo o ano é importante dar continuidade na campanha, “nossa população merece sempre o melhor e estes sintomas são sutis e, portanto, é necessário que tenhamos mais conhecimentos e saibamos lidar com um assunto delicado que é a depressão. Agradeço a prefeita Josi Nunes por sancionar a lei que trará mais comprometimento do munícipio com a saúde de nossa gente”, frisou.

