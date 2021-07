Técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura e da Secretaria Municipal de Produção visitaram a Associação Jandira e estabeleceram a data para este evento em Gurupi.

Por Régis Caio

Na oportunidade ficou acertado o dia técnico sobre a plantação e preparação da mandioca e suas variedades para dia 18 de agosto, com a presença de pequenos produtores rurais. “Teremos ainda a apresentação da fabricação da farinha na indústria manual, e de uma fabrica elétrica móvel para demonstração para os presentes, além da orientação e palestra de técnicos especialista no cultivo da mandioca e produção dos seus derivados, será um grande evento realizado uma parceria da prefeitura de Gurupi e o governo do estado do Tocantins”, informou a Secretaria de Produção.

O presidente da Associação Jandira, Jorge Cabral, se mostrou bastante otimista com a realização do evento, ele que mais de duas décadas cultiva o plantio da mandioca. Já o Secretário de Produção, Pedro Dias, mostrou-se empolgado com a escolha da mandioca para promover o debate do seu plantio, alimento que e colocado na mesa das famílias diariamente, e com a orientação que será repassada aos produtores, de como produzir e proporcionar o conhecimento para o produtor de como ganhar dinheiro com a produção da mandioca no município.