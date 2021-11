As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico [email protected] até este domingo,5, sendo o número de vagas limitado a 100. A gerente do Sine Gurupi, Kellen Lima, ressalta aos participantes que o uso da máscara será obrigatório. Para mais informações o telefone de contato é (63) 3351-2477.

da redação

O curso visa motivar os alunos a buscarem informações e conhecimentos e fazerem bom uso deles para seus objetivos pessoais e profissionais. Os temas são “Equilíbrio entre áreas profissional e pessoal”, “Desenhar um plano de carreira profissional” e “Planejamento Pessoal e Profissional”. A capacitação estará a cargo do administrador e palestrante A’eronssaytt Gomes Lima, que também é professional coaching e PNL Hipnoterapeuta, e contará com o apoio da palestrante e coach, Glaucia Carneiro.

O secretário da Setas, José Messias Araújo, destaca as muitas oportunidades de trabalho que têm surgido no Estado e convida a população a continuar se capacitando para conquistar a sua vaga: “ O Tocantins está há mais de um ano consecutivo com saldo positivo de vagas na geração de empregos; todos os dias o Sine oferece mais de 600 oportunidades; nossa expectativa e empenho é para que nossos trabalhadores estejam aptos a ocuparem os seus lugares no mercado”.

Este ano, o Sine Gurupi abriu seis turmas de cursos on-line devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. “Com todos os cuidados necessários retomaremos os cursos presenciais sem, contudo, deixar a modalidade on-line que atendeu a muitas pessoas”, frisa Kellen Lima.

Até o momento já foram capacitadas mais de 200 pessoas nos títulos: “Meu currículo me representa?”, “Como falar em público”, “Marketing Pessoal X Comportamento Profissional” e “O Poder das Vendas” e “Projeto de Vida”.