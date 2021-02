Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a imunização dos idosos com mais de 80 anos deve continuar nesta segunda-feira (15). Neste domingo (14) não haverá a imunização.

Da redação

Na segunda-feira terá apenas um ponto de vacinação, que será montado na Praça Francisco Henrique de Santana – Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha – Av. Piauí (Tenda da Feira da Agricultura Familiar), das 8 horas da manhã até às 18 horas, no sistema drive thru.

A Secretaria de Saúde reforça que é importante ressaltar que os idosos precisam levar um documento de identificação com foto e o cartão do SUS.

Nos dois primeiros dias de imunização, sexta-feira e sábado, 898 pessoas desse grupo foram vacinadas.

Idosos Acamados

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os idosos com mais de 80 anos, que estão acamados, também serão imunizados. A orientação é que o familiar desse idoso, procure a unidade básica de saúde do seu bairro para informar os dados e agendar a visita dos profissionais, que aplicarão as doses nas residências. Esse agendamento pode ser feito a partir de segunda-feira, dia 15.