da redação

Um encontro idealizado pelo deputado Ricardo Ayres que atualmente busca recursos para fomentar a ação e organizado pela Gerência de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional de Atenção Primária (SAPS) e Conselho Municipal de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/TO), com apoio da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Gurupi foi escolhido para sediar a oficina, por ser polo na área de saúde de toda região sul do estado. O evento reuniu gestores municipais, técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO), gestores municipais da Atenção Primária à Saúde (APS), representantes do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Secretarias Municipais de Saúde e profissionais da saúde das 18 cidades que compõem esta região.

“Estamos discutindo a Atenção Primária em Saúde (APS) do futuro! Algo que vai tornar ainda melhor os atendimentos nas nossas UBSs. Como polo de toda região da Ilha do Bananal, demos todo apoio necessário para que estas informações fortaleçam toda rede municipal. Fiquei muito feliz porque Gurupi já atende grande parte destes serviços da APS do futuro, com saúde bucal e atendimento domiciliar em todas as UBSs, entre outros serviços. Fiquei muito feliz também com a iniciativa do deputado Ricardo Ayres que fez o projeto, para que esta implantação acontecesse aqui no Tocantins. Foi um momento que com certeza trará resultados excelentes para nossa comunidade”, disse a prefeita Josi Nunes.

As Equipes ‘eMulti’ foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) via Portaria nº635 de 22 de maio deste ano. Elas são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes APS, com atuação corresponsável pela população e pelo território, em articulação intersetorial e com a Rede de Atenção à Saúde (RAS).