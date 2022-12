da redação

O gestor informou que a empresa vai gerar cerca de 30 empregos diretos e poderá expandir ainda mais. “Uma satisfação ver essa indústria se fortalecer aqui em Gurupi, esperamos alcançar nossas metas com responsabilidade e união”, destacou Marco Túlio Stival.

A prefeita Josi Nunes também prestigiou o lançamento da Ibsco e fortaleceu o empenho de empresários investirem no município. “Gurupi vive um momento de boas novas no segmento econômico e nosso Parque Industrial está fortalecido e muitos empregos sendo gerados”, disse.

O evento contou ainda com o presidente do Grupo Cooperfrigu, Oswaldo Stival, do ex-prefeito de Palmas, carlos Amastha, dos deputados estaduais eleitos Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, vereadores e secretários de Gurupi e com os padres Adeiton Ferreira, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Eldinei Carneiro, pároco da Paroquia Catedral Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional, ambos celebraram a benção na nova empresa.