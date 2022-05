A Carreta Expolivro está à disposição da população de Gurupi para visitação no centro de Convenções Mauro Cunha. O evento é gratuito e ao todo são três carretas que percorrem diferentes regiões do país levando uma vasta biblioteca, livraria, teatro infantil, palestras, shows, encontros e trabalhos sociais.

A Expolivro é um projeto social, educacional e cultural. É uma biblioteca sob 4 rodas. “Esse projeto atua no Brasil desde os anos 90, e hoje estamos tendo o privilégio de noticiar e convidar a população Gurupiense para uma recheada programação que inicia hoje dia (30) e vai até 05 de junho no Centro Cultural Mauro Cunha”, disse Walter Coelho, um dos Coordenadores do projeto em Gurupi.

PALESTRAS

Temas como saúde da mulher, Jovens Conectados, ansiedade e perdão, finanças pessoais, beleza e família serão abordadas durante toda programação.

Hoje, 30, às 19h30 haverá a primeira palestra com o tema Cuidados para a Saúde da Mulher Gisella Daleva – Mestre em Medicina Tropical E Saúde Pública pela – UFG. Amanhã, 31, será a abertura oficial do projeto as 19:00hs com a presença da prefeita de Gurupi Josi Nunes, Secretário de Educação Davi Abrantes, dentre outras autoridades.

Após a abertura terá uma palestra voltada aos jovens, com o tema: Jovens Conectados Palestrante – Walter Coelho.

Confira a programação completa abaixo: