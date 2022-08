Share on Twitter

Segundo a categoria, a decisão foi tomada pela categoria em assembleia realizada na noite desta quinta, 11 de agosto, no Centro Cultural. “Os professores estabeleceram o prazo de 72 horas para a gestão apresentar uma proposta em cumprimento ao prazo da lei de greve. Após esse período, a educação vai parar em Gurupi”, disse a presidenta do Sintet Regional de Gurupi, Gabriela Zanina.

“Desde a publicação da portaria do MEC em fevereiro de 2022 que a categoria luta pelo reajuste. A direção do Sintet Regional de Gurupi participou de uma reunião com a Secretaria de Educação Municipal, mas a gestão não apresentou nenhuma proposta sobre o reajuste”, ressalta.

Durante a semana, a direção do Sintet este mobilizando a categoria para adesão ao movimento da luta pelo direito ao cumprimento do piso na carreira do magistério.

O que diz o município

Ao Portal Atitude o Secretário Municipal de Educação, Professor Davi Abrantes, destacou que o município pediu tempo para o sindicato para fazer a proposta. “Hoje reunimos com a prefeita e o Sintet e pedimos tempo para fazermos a proposta, porém não houve acordo com o sindicato”, disse o secretário.