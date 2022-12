da redação

O caso aconteceu neste sábado (31) e segundo a PM, foi feita a busca em todas as pessoas, em seguida no caminhão e no imóvel, e como foi constatado que a única irregularidade se tratava de que todas as mercadorias não tinham nota fiscal. A polícia acionou a receita estadual para dar segmento na ocorrência.

“Foi confirmado a sonegação fiscal, sendo realizado os procedimentos preparatórios para a autuação proprietários e responsáveis pelos produtos. O caminhão com as mercadorias provenientes do estado de Goiás foi retido no pátio da Delegacia Fiscal de Gurupi e o depósito com mercadorias foi lacrado. Devido ao grande volume de mercadorias, a fiscalização e o inventário dos produtos serão realizados posteriormente”, disse a PM.