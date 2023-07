da redação

Segundo a polícia, o fato ocorreu no km 376 da BR 242, um veículo Vw/Gol de cor prata avançou de forma surpreendente e violenta entre os cones de sinalização com todas as suas luzes apagadas, no município de Gurupi.

A equipe PRF deu ordem de parada, mas foi ignorado pelo condutor do veículo, que empreendeu fuga em alta velocidade pela contramão de direção da via, forçando passagem entre os veículos que transitavam em ambos sentidos.

Durante a abordagem, foi notado que o condutor – um homem de 26 anos – apresentava sinais de embriaguez. Ao realizar teste de alcoolemia, foi constatado o valor de 0.94 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a Portaria n.º 369/2021/INMETRO, o valor de 0.86 mg/L. Também foi verificado que o cidadão não era habilitado para conduzir veículo automotor.