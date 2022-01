Faleceu nesta quinta-feira, aos 85 anos, o Sr. Dotivo Lopes Correia, um dos pioneiros da igreja Adventista de Gurupi e o “paizão” de mais de 600 filhos adotivos na cidade.

por Régis Caio

Segundo amigos, o pioneiro estava há dias com a saúde debilitada e não resistiu e veio a falecer. Conhecido como ‘seu nego’, o Sr. Dotivo Lopes Correia, natural de Aimarés-MG, hoje com 83 anos, ao lado de sua esposa Orni Paiva Lopes de Oliveira (in memorian), não teve filhos biológicos e que apenas por amor fundou no ano de 1979 o internato, ‘Lar do Amor Cristão’, na cidade de Gurupi, com uma única proposta, dar amor a quem precisa.

Na cidade, ele criou mais de 609 filhos nos últimos 49 anos, com poucas condições financeiras e até mesmo de estrutura, mas que não desistiu de nenhum filho (a).