A Prefeitura de Gurupi, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), publicou na noite desta quarta-feira, 23, no Diário Oficial do Município, o aviso de licitação para concessão pública do serviço de transporte coletivo no município.

da redação

A concorrência pública ocorrerá no dia 20 de março, às 09h, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi. Segundo a AMTT, a menor proposta da tarifa do transporte coletivo ao usuário será vencedora e poderá iniciar o serviço já no mês de abril.

Ainda de acordo com a AMTT, além da arrecadação das tarifas dos usuários do transporte público, a vencedora da concessão ainda receberá um subsídio da Prefeitura de Gurupi por durante até 18 meses.

“É importante ressaltar que conseguimos ter um aporte financeiro por parte do executivo, já contemplado no orçamento de 2022, o que possibilitou o incentivo a essas empresas, pois o que gerava muita insegurança para quem vinha investir era a possibilidade de inviabilidade do negócio. Esse aporte financeiro somado a arrecadação das tarifas dos usuários é um incentivo e faz com que a gente tenha um serviço de qualidade e que boas empresas possam vir competir”, disse o presidente da AMTT, Sargento Jenilson.

O presidente da agência lembra ainda que a licitação exige veículos novos e modernos. “A empresa precisará ter seis veículos novos para atender a cidade com cinco rotas definidas em áreas estratégicas, sendo que são veículos modernos para atender nossa comunidade. Eles deverão ter recursos tecnológicos como localizadores (GPS) para que possamos ter aplicativos para monitorar os tempos de paradas em cada ponto de ônibus. Assim conseguiremos, com essa proposta, ter um serviço de qualidade em nossa cidade”, afirmou.