Para isso, o Caoma realizou oficinas teóricas e práticas do projeto “Chega de Lixão”, que tem o objetivo de desativar os depósitos de lixo a céu aberto e implantar aterros sanitários em cinco municípios no sul do Estado, onde a Promotoria de Justiça de Gurupi atua. São eles: Gurupi, Cariri, Dueré, Crixás e Aliança.

Gravimetria

Gurupi foi o primeiro município a realizar a oficina prática de gravimetria, que consiste em determinar a quantidade de materiais encontrados nos resíduos sólidos dispensados pela população e recolhidos pelo serviço de coleta de lixo. A oficina aconteceu no dia 27 de outubro.

O estudo apresentou que a quantidade de plásticos coletados é referente a 8,56% dos resíduos. Já o vidro, consiste em 1,24%; o alumínio, em 0,36%; a matéria orgânica corresponde a 64,24%; o papel e papelão, a 4,02%; e os rejeitos, a 21,57%.

Nos outros quatro municípios, as oficinas de gravimetria aconteceram nesta semana, nas seguintes datas: Cariri dia 8; Dueré, 9; Crixás, 10; e Aliança, 11. Os tipos de materiais, quantidades e porcentagens apresentadas nas amostras são as seguintes:

Cariri

Quilos: 1.420 kg

Plásticos: 9,8%

Vidros: 1,7%

Alumínio: 1,09%

Matéria orgânica: 73,5%

Papel e papelão: 6,7%

Rejeitos: 8,1%

Dueré

Quilos: 2.060 kg

Plásticos: 22,2%

Vidros: 1,38%

Alumínio: 0,44%

Matéria orgânica: 58,67%

Papel e papelão: 2,92%

Rejeitos: 14,29%

Crixás

Quilos: 1.160 kg

Plásticos: 13,04%

Vidros: 1,55%

Alumínio: 0,73%

Matéria orgânica: 65,15%

Papel e papelão: 8,6%

Rejeitos: 10,92%

Aliança

Quilos: 1.670 kg

Plásticos: 10,5%

Vidros: 0,25%

Alumínio: 0,25%

Matéria orgânica: 72,2%

Papel e papelão: 5,9%

Rejeitos: 10,7%

De posse dos dados, os municípios poderão gerenciar adequadamente os resíduos sólidos produzidos pela população, com foco na sustentabilidade ambiental, desenvolvimento socioeconômico e alternativas de aproveitamento.

Municípios

O Caoma já executou as oficinas teóricas em 42 municípios, sendo eles: Muricilândia, Santa Fé do Araguaia, Aragominas, Nova Olinda, Araguaína, Mateiros, Pindorama, Ponte Alta do Tocantins, Lizarda, Santa Tereza, São Félix, Novo Acordo, Rio Sono, Lagoa do Tocantins, Miracema, Lajeado, Tocantínia, Miranorte, Rios dos Bois, Barrolândia, Dois Irmãos, Figueirópolis, Sandolândia, Araguaçu, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Formoso do Araguaia, Pium, Caseara, Nova Rosalândia, Chapada de Areia, Goianorte, Araguacema, Pequizeiro, Arapoema, Bernardo Sayão, Pau D’Arco, Bandeirantes do Tocantins, Araguaçu, Couto Magalhães e Sucupira. Destes 35 receberam a parte prática, ficando a cargo dos municípios realizarem suas gravimetrias em momentos posteriores, sendo eles: Araguaína, Nova Olinda, Rio Sono, Lagoa do TO, Santa Tereza, Novo Acordo e Pindorama.

De todos os municípios capacitados, sete municípios já iniciaram a disposição dos resíduos sólidos para os aterros sanitários próximos, são eles: Lajeado, Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, Muricilândia, Santa Fé, Couto Magalhães e Sucupira.