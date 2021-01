da redação

Testaram positivo, 19 mulheres com idades entre 10 e 54 anos, e 13 homens, entre 18 e 64 anos. A taxa de recuperação de Covid-19 nesta quarta é de 94,5% enquanto 4,3% dos casos estão em tratamento.

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informou a alta de 35 homens e 40 mulheres que estavam em tratamento assistidos pelas unidades básicas de saúde.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sete pessoas receberam diagnóstico negativo para o vírus após realização de testes rápidos. Foram realizados 52 testes Swab em 27 homens com idades entre 02 e 61 anos, e em 21 mulheres, entre 10 e 69 anos.

No Centro de Triagem, nove pessoas receberam diagnóstico negativo para o vírus após realização de testes rápidos. Foram realizados 24 testes Swab em 11 homens entre 12 e 69 anos, e em 13 mulheres, entre 10 e 47 anos.

Em um hospital da rede particular, quatro homens, entre 13 e 64 anos, e uma mulher de 34 anos coletaram material para a realização do exame swab.

Confirmações de óbitos

Foram confirmadas quatro mortes por complicações da Covid-19. Uma mulher de 57 anos, que estava internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG), testada positivo para Covid-19 com diagnóstico, síndrome respiratória aguda grave, hidrocefalia e tumor cerebral, não resistiu e morreu nesta terça-feira, 12.

A segunda vítima foi um homem de 68 anos, internado no HRG, com diagnóstico, choque séptico e desnutrição com resultado positivo para Covid-19. Morte registrada dia 10 de janeiro.

Testado positivo para o vírus, que também não resistiu e morreu no dia 10 de janeiro, foi um homem de 72 anos, que também recebia tratamento no HRG.

A quarta vítima, foi um homem de 84 anos, internado no HRG, com diagnóstico de insuficiência renal, pneumonia, com resultado positivo para Covid-19 , que morreu no dia 11 de janeiro.

Gurupi contabiliza nesta quarta-feira, 19.697 casos descartados, 148 suspeitos, 5.376 confirmados, destes 5.080 (94,5%) estão recuperados, 229 (4,3%) em tratamento e 67 (1,2%) óbitos.