O programa Espaço 4.0 é oferecido pelo governo federal com o intuito de fomentar o acesso de jovens de 15 a 29 anos a novos recursos tecnológicos da Indústria 4.0. O município gurupiense aderiu ao Programa.

Gurupi implantou recentemente, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, a implantação do programa espaço 4.0 oferecido pelo governo federal e que visa um espaço capaz de promover a capacitação, convívio e troca de experiência e conhecimentos de jovens de 15 a 29 anos para o conhecimento e manuseio dos equipamentos e ferramentas da indústria 4.0.

A iniciativa aconteceu após requerimento apresentado pelo vereador e Presidente da Câmara, Rodrigo Maciel, que solicitou ao Secretário de Esporte da cidade, José Carlos Bessa, a implantação do programa. “Desde o início do nosso mandato temos feito várias proposituras relacionadas a juventude e essa foi atendida pelo município. A capacitação de jovens e adolescente é uma das minhas bandeiras, pois o foco é buscar alternativas para que eles possam se qualificar e ingressar no mercado de trabalho”, destacou Maciel.

Sobre o Espaço 4.0

O Programa Espaço 4.0 é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) por meio da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), no âmbito da Agenda 4.0, baseada da Quarta Revolução

Industrial. A SNJ leva em consideração os desafios e oportunidades da revolução por meio da capacitação profissional, acesso ao conhecimento e desenvolvimento de habilidades que aumentem a empregabilidade dos

jovens no atual mercado de trabalho.

O Programa Espaço 4.0 tem como finalidade implantar unidades de ambiente criativo de inovação para estimular o aprendizado, proporcionar oportunidade de capacitação técnica, ampliação de habilidades, competências técnicas e socioemocionais para jovens de 15 a 29 anos. O Programa Espaço 4.0 terá como diretrizes os direitos e garantias estabelecidos na Lei n.º 12.852/2013 do Estatuto da Juventude.