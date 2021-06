A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher/SEMTAS-PM, publicou no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (09), o edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021. Inscrições estão abertas a partir de hoje, 10, até o dia 16 de junho.

da redação

O processo seletivo 01/2021 da Assistência Social de Gurupi oferece mais de 40 vagas para cargos de nível médio e superior, sendo eles: auxiliar de obras e serviços, auxiliar de cuidador, motorista de veículos leves, orientador social, educador social, cuidador, entrevistador social, agente administrativo, assistente social e psicólogo. As remunerações variam entre R$ 1.149,72 e R$ 1.525,90.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo e-mail: [email protected]. O resultado final, a homologação e a convocação estão previstas para o dia 25 de junho. Todas as etapas serão divulgadas no Diário Oficial do Município de Gurupi.

Para conferir o edital Nº 01/2021, clique aqui.