Joaquina Antônia Souza é pioneira nas feiras de Gurupi e criou todos os seus filhos com a venda de seus produtos. Até hoje ela exerce a profissão, sendo exemplo de garra e perseverança.

por Régis Caio

O ano era 1980 quando dona Joaquina deixou o município de Floresta, no interior de Pernambuco, juntamente com seu esposo e 12 filhos em busca de uma vida melhor e encarar o desafio de morar em Gurupi. Nesta época ela decidiu que seria feirante e começou a atuar no município. Ela foi pioneira na feira da Rua 07 e uma das fundadoras da Feira da Rua 13, além dessas, ela atua ainda nas feiras do produtor na Avenida Piauí e Nova Fronteira.

“Cheguei em Gurupi há 41 anos trazendo meus 12 filhos. Aqui nasceu o meu caçula. Quando cheguei já fui logo trabalhando, pois eu amo trabalhar vendendo meus produtos. Aqui vi o fortalecimento da feira da rua 07 e ajudei a movimentar e fundar a feira da 13”, relata.

Joaquina conta que o produto que ela mais vende é a farinha. São vários clientes que vão à sua banca para comprar todos os tipos de farinha, desde a branca, de puba e a amarela. Além disto ela vende ainda verduras, frutas do cerrado, milho, doces e medicamentos a base de raízes e plantas, como o óleo de gueroba que segundo ela é bom para dores estomacais.

“Minha banca se destaca porque sou eclética, eu vendo de tudo, converso e dou muita atenção a clientela e este é o segredo para ter boas vendas. Já vendi muito milho inclusive para o governador Carlesse que era meu cliente e a cada feira eu vou conquistando mais pessoas, criei meus 13 filhos com dinheiro da feira”, diz.

Hoje, aos 78 anos e viúva, dona Joaquina afirma que não tem planos de parar de trabalhar e que vai continuar fazendo o que gosta. “Enquanto eu tiver saúde eu estarei vendendo meus produtos nesta cidade que me recebeu de braços abertos. Espero ter muitos anos ainda de muito trabalho”, finaliza.