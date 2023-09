Grupo “Mães de Anjo” de Gurupi supera a dor com acolhimento

Por Jairo Santos

Em Gurupi um grupo especial tem se destacado na região, o “Mães de Anjo” é um grupo de autoajuda que oferece apoio emocional a mães que enfrentaram a dolorosa experiência de perder seus filhos. Com reuniões mensais e a presença de psicólogos, esse grupo proporciona um espaço seguro para o compartilhamento de histórias, a busca por força mútua e a jornada em direção à superação.

O grupo “Mães de Anjo” tem como principal objetivo proporcionar apoio emocional para mães que passaram pela tragédia da perda de um filho. Durante seus encontros mensais, as integrantes têm a oportunidade de se reunir, compartilhar suas dores, histórias de superação e buscar consolo umas nas outras.

Rai Dias Obeid, coordenadora do grupo, enfatiza a importância do apoio moral e psicológico oferecido. “Perder um filho é uma dor insuperável, mas compartilhando essa dor com outras mães que passaram pelo mesmo, podemos encontrar força para seguir adiante”, diz Obeid.

Maria Ilza, dona de casa e membro do grupo, conta como se sentiu acolhida ao ingressar no “Mães de Anjo”. “Me sentia completamente perdida e sozinha. Entrar para o grupo foi um alívio, pois encontrei mães que entendiam minha dor e estavam dispostas a me ajudar a enfrentá-la.”

Neir Ferreira e Maria de Jesus, outras duas integrantes do grupo, também destacam a importância do apoio mútuo. “Ninguém mais do que outra mãe que passou por isso pode entender verdadeiramente o que estamos sentindo. O grupo nos oferece uma rede de apoio crucial”, afirmam.

A presença de psicólogos nos encontros mensais é um componente essencial para o sucesso do “Mães de Anjo”. Os profissionais auxiliam as participantes a lidar com os traumas emocionais causados pela perda de um filho, fornecendo ferramentas para a superação e o enfrentamento do luto.

À medida que o tempo passa, o grupo “Mães de Anjo” continua a crescer, abrindo suas portas para novas mães que buscam uma alternativa para receber apoio e compartilhar forças com outras que passaram pela mesma tragédia. A comunidade se fortalece a cada encontro, solidificando a importância do apoio mútuo na jornada de superação.

Pra conhecer um pouco mais sobre o grupo é só acessar o instagram oficial @maesdeanjo2022.