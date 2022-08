Share on Twitter

Share on Facebook

Da redação

Por meio de nota a prefeitura de Gurupi informou que autorizou pagamento do piso e começou a efetivar o PCCR que estava sem cumprimento desde 2015.

Nota Prefeitura de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, informa que tem realizado diversos investimentos como: aquisição de notebooks, novos mobiliários, computadores e materiais pedagógicos, entre outras diversas ações com um investimento de quase R$ 18 milhões.

Ainda no ano de 2021 foi concedido o maior número de progressões verticais na história de Gurupi, mais de 170 professores progredidos. Já em relação às progressões horizontais foram concedidas para mais de 300 professores inclusive com retroativos, somando mais de R$ 2.7 milhões.

As medidas tomadas por essa gestão foram no sentido de dar efetividade ao PCCR da Educação, que estava desde 2015 sem cumprimento.

Já neste ano a Prefeitura autorizou o pagamento do piso que antes era de R$ 2.886,24 indo para R$ 3.845,63, retroativo a fevereiro do corrente ano. No mesmo ato foi concedida ainda a data-base dos servidores sendo 5%, parcelados em 2x, sendo que o primeiro pagamento foi realizado em junho e a segunda parcela será paga em setembro de 2022.

A gestão municipal reforça que é sensível à causa dos trabalhadores e que tem pautado a administração no diálogo. A Prefeitura de Gurupi e Secretaria Municipal da Educação solicitaram à categoria um prazo de 60 dias para a realização de estudos de impactos financeiros.

Certos da manutenção deste canal de diálogo, a gestão municipal continua aberta às negociações e às tratativas visando a melhoria das condições de trabalho de nossa equipe, pois o desejo é em manter uma educação de qualidade no município.