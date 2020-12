Governo inicia instalação de novo piso no ginásio Idanizete de Paula de Gurupi

A comunidade de Gurupi poderá, em breve, voltar a utilizar o Ginásio Idanizete de Paula, que foi interditado pelo Corpo de Bombeiros em 2013. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), iniciou a troca do piso do ginásio nesta quinta-feira, 17.

via ascom

Com um investimento no valor de R$ 100.080,00, o espaço de lazer passa a contar com um piso modular, fabricado em polipropileno de alta resistência, similar ao piso oficial do futsal brasileiro.

O material utilizado é antirreflexo, com alta absorção de impactos, alta resistência mecânica e estabilidade dimensional, além de possuir baixa absorção de calor, com coeficiente de atrito ideal para a prática esportiva.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, professora Adriana Aguiar, o espaço será adequado para a prática de diversos esportes. “A comunidade de Gurupi vai voltar a contar com esse espaço de interação social tão importante, que é o ginásio. Ele poderá ser utilizado por escolinhas de iniciação esportiva para o desenvolvimento de atividades esportivas diversas, como lutas, vôlei, basquete, além de outros esportes. Essa e outras praças esportivas de Gurupi terão essa destinação para incentivar a prática esportiva”, destacou.

Além da troca do piso, o ginásio recebeu, recentemente, reparos na pintura, adequação e implantação de sistema de combate a incêndio e prevenção de pânico. Após a finalização da troca de piso, o espaço estará disponível para uso da comunidade pós-pandemia.

Para o superintendente de Esporte, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Marinângelo Miranda Rios, os reparos no ginásio são importantes para que a comunidade tenha um espaço confortável para a prática de atividade física.

“Os espaços de lazer devem ter a qualidade ideal para que os atletas possam praticar atividades físicas de maneira confortável. A comunidade de Gurupi poderá voltar a frequentar o ginásio que, agora, conta com um piso novo, com tecnologia que permite que esportes diferentes do futsal também sejam praticados. Em breve todos poderão utilizar esse espaço novamente”, finalizou.