Empresários dos parques industriais de Gurupi e Paraíso do Tocantins em breve desfrutarão de uma melhor infraestrutura, graças aos convênios assinados entre as respectivas prefeituras e o Governo do Tocantins. O investimento é de mais de R$ 18 milhões, oriundos do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS). A assinatura ocorreu na manhã desta quarta-feira, 20, no Palácio Araguaia, com a presença do governador Wanderlei Barbosa, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e empresários.

Em Gurupi o investimento é para o alargamento da Avenida Goiás que dá acesso ao Distrito Industrial, serão mais de R$ 3 milhões. O governador Wanderlei Barbosa destacou que, desde que assumiu a gestão, buscou eleger prioridades para fazer os investimentos necessários. “A partir do momento que assumimos, fizemos um planejamento de gestão, com responsabilidade e equilíbrio, o que propicia investir nos municípios. Um investimento como esse nos nossos distritos industriais proporciona que novos empresários venham investir nessas cidades, gerando mais empregos e renda para a população”, destacou o Governador.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ressaltou que a melhoria da infraestrutura do distrito industrial da cidade é uma demanda antiga dos empresários, estudantes e entidades classistas da cidade. “É uma avenida estreita, que tem um trânsito muito grande e agora vai ser concretizada essa obra. Nós só temos a agradecer o empenho e a agilidade de ter efetivado a assinatura desse convênio para que a obra aconteça. Vamos acompanhar e ser parceiros no que for necessário porque é uma obra importante e Gurupi está muito feliz”, destacou.